ترامب يرفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن روسيا

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرة منصبه، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن روسيا والذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.



