ترامب يدعو الأميركيين للصلاة كي تنجح إدارة بايدن

دعا الرئيس دونالد ترامب الأميركيين، الثلاثاء، إلى "الصلاة" من أجل نجاح الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس المنتهية ولايته، بحسب مقتطفات من خطاب أكد البيت الأبيض أنه سيبث لاحقا، "هذا الأسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في إبقاء أميركا آمنة ومزدهرة".

وتباهى ترامب، في الكلمة التي يلقيها بمناسبة انتهاء ولايته، بأنه "فخور خصوصا بأنني أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة".

ويغادر ترامب البيت الأبيض، صباح غد الأربعاء، دون حضور مراسم خلفه بايدن في حادثة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز بايدن، المرشح الديمقراطي، على ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.