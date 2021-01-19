أميركا تتجاوز عتبة 400 ألف وفاة بفيروس كورونا

أفادت حصيلة أعدتها جامعة «جونز هوبنكز» بأن الولايات المتحدة شهدت وفاة أكثر من 400 ألف شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي أعلن أن مكافحة الوباء ستكون إحدى أولوياته.

كانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة قبل نحو شهر فقط، وتحديدا منتصف ديسمبر الماضي.

ولا تزال أميركا البلد الأكثر تضررا بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون إصابة بالفيروس منذ تفشيه.