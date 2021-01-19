توقيف جندي أميركي حاول مساعدة داعش

قالت ذكرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن جندياً في الجيش الأميركي تم توقيفه في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم داعش الإرهابي على نصب كمين للقوات الأميركية.

وجاء في بيان للوزارة أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأميركي «متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أميركيين».