زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: ترامب "حرض" على اقتحام الكابيتول

قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب "حرض" الحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري و"شحنها بالأكاذيب".

وأضاف السناتور النافذ عن ولاية كنتاكي "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون. حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف" مصادقة الكونجرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ووجه مجلس النواب، الذي يحتفظ الديمقراطيون بأغلبية مقاعده، تهمة "التحريض على التمرّد" إلى الرئيس ترامب، ومن الممكن أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعيد تنصيب بايدن.

وكان ترامب قد دعا مناصريه، في خطاب ألقاه أمامهم، للتوجّه إلى مبنى الكونجرس الأميركي لمنع التصديق على فوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة أثناء أحداث اقتحام الكونجرس.

واتخذت السلطات الأميركية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة واشنطن لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن ونائبته كامالا هاريس غداً الأربعاء 20 يناير.