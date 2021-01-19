حريق يدمر مدارس لليونيسيف في مخيمات الروهينجا ببنجلادش

دُمرت أربع مدارس تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مخصصة لأبناء اللاجئين الروهينجا في مخيمات في بنغلادش في حريق هائل، على ما أعلن مسؤولون.

ولم يتضح بعد من قد يهاجم المدارس التي كانت خالية في ذلك الوقت، لكن الوضع الأمني في المخيمات التي تضم نحو مليون شخص ساءت في الأشهر الأخيرة.

والأسبوع الماضي، دمر حريق يعتقد أنه اندلع من موقد غاز مئات الأكواخ المصنوعة من الخيزران في أحد المخيمات، ما ترك آلاف اللاجئين النازحين من ميانمار بلا مأوى.

وأفاد مفوض اللاجئين في بنغلادش رضوان حياة أنه يعتقد أن الحريق الأخير لم يتم عمداً وقال إن المدارس مصنوعة من مواد واهية قابلة للاشتعال.

وصرّح "فتحنا تحقيقاً. لكننا نعتقد أنه حادث. هذه المراكز ليست هياكل دائمة".

لكن اليونيسيف ذكرت على تويتر أنّ الحادث كان حريقًا متعمدًا، وأشارت إلى أنها "تعمل مع شركاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم وتسريع عملية إعادة بناء مراكز التعلم هذه".

وتدير اليونيسيف نحو 2500 مركز تعليمي في 34 مخيماً للاجئين في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلادش.

واستضافت المدارس حوالي 240 ألف طفل من الروهينجا قبل انتشار الوباء.

والمدارس مغلقة منذ شهور بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، لكن من المتوقع أن تفتح مرة أخرى اعتبارًا من الشهر المقبل.



