بريطانيا تحصي رقماً قياسياً بوفيات «كورونا» في 24 ساعة

أحصت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 1610 وفيات إضافية بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد فيما يتواصل الإغلاق وحملة التطعيم الشاملة.

ويشكل هذا العدد أعلى رقم من الوفيات يسجل خلال أربع وعشرين ساعة منذ بدء تفشي الوباء.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة، التي سجلت في 24 ساعة الماضية، 33 ألفاً و355 إصابة، وفق ما ذكرت هيئة الصحة العامة عبر «تويتر». بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى أكثر من 3.4 مليون.

كما تسبب الوباء في وفاة أكثر من 91 ألف شخص في البلاد، بحسب «الهيئة».

وشهدت بريطانيا، في الأشهر الأخيرة، زيادة كبيرة في الإصابات تعزى إلى سلالة متحورة من الفيروس قال العلماء إنها أكثر عدوى من السلالة الأولى.

ولوقف تفشي الفيروس، تشهد المملكة المتحدة إغلاقا للمرة الثالثة منذ بداية يناير الجاري.

وسعيا إلى تخفيف القيود في شكل تدريجي، أطلقت الحكومة البريطانية برنامجا طموحا لتلقيح واسع النطاق يهدف إلى تحصين 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير المقبل بينهم أفراد الطواقم الطبية والمسنون الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما.

وأفادت وزارة الصحة أن أكثر من 4,26 ملايين شخص تلقوا، حتى أمس الاثنين، الجرعة الأولى من لقاحي "فايزر-بيونتك" أو "أسترازينيكا-أكسفورد" منذ بدء الحملة في الثامن من ديسمبر، فيما بلغ عدد من تلقوا جرعتين أكثر من 456 ألف شخص.