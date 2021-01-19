جائحة «كورونا» قد تدفع لإصلاح منظمة الصحة العالمية

ذكرت لجنة مستقلة أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تسهم في تسريع إصلاح منظمة الصحة العالمية مثلما دفعت كارثة تشرنوبل عام 1986 إلى إدخال تغييرات عاجلة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وراجعت اللجنة تراجع كيفية تصدي المنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، لجائحة «كوفيد - 19» الناجمة عن العدوى بالفيروس.

وقالت اللجنة، التي شكلت للتحقيق في المواجهة العالمية للجائحة، إن المنظمة تفتقر للصلاحيات والتمويل وتحتاج لإصلاحات أساسية من أجل منحها الموارد لتكون أكثر فعالية في التصدي لفيروس كورونا.

وقالت إلين جونسون سيرليف، الرئيسة المشاركة للجنة، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: «لسنا هنا لتوجيه اللوم، لكن لتقديم توصيات محددة لمساعدة العالم في التصدي بشكل أسرع وأفضل في المستقبل».

وأضافت: «في حين تلجأ الدول الأعضاء إلى المنظمة للاضطلاع بدور القيادة (في مواجهة الجائحة)، فقد أبقتها بلا صلاحيات ودون التمويل الكافي للقيام بالمهمة المتوقعة منها.. أعتقد أن منظمة الصحة العالمية يمكن إصلاحها».

وأبلغ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المجلس التنفيذي للمنظمة في بداية نقاش بشأن تقرير اللجنة أنه «ملتزم بالمحاسبة» والتغيير.

ودعت دول عدة، منها الولايات المتحدة وأستراليا وكذلك الاتحاد الأوروبي، إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية أو إعادة هيكلتها وسط انتقادات لأسلوب تعاملها مع جائحة «كورونا».