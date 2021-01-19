هيئات دولية تدين هجمات المتمردين في أفريقيا الوسطى

دان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشدة، اليوم الثلاثاء، الهجمات وتصعيد العنف من جانب المتمردين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، إن العنف يهدف إلى تقويض العملية الانتخابية في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار، وزعزعة استقرار البلاد.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر الماضي على خلفية اشتباكات مستمرة إلى اليوم بين تحالف جديد للمتمردين وقوات الأمن في أنحاء مختلفة من البلاد.

ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، يتلقى المتمردون الدعم من الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه، وهو جنرال سابق نفذ انقلاباً عام 2003 ومنعته المحكمة الدستورية من الترشح لانتخابات الرئاسة.

ودعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قرار المحكمة الدستورية، التي أعلنت أمس الاثنين إعادة انتخاب الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا بنسبة 53% من الأصوات.

وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من الصراع منذ سنوات، وسط اشتباكات بين تحالف المتمردين بعد الإطاحة ببوزيزيه في عام 2013.