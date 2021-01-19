مصر تدين مقتل قاضيتين في هجوم بكابول



دانت مصر، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخراً في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.

جاء ذلك، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأكد البيان وقوف مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

وكان متحدث باسم المحكمة العليا في أفغانستان، قد أعلن الأحد الماضي أن مسلحين مجهولين اغتالوا قاضيتين تعملان بالمحكمة العليا.