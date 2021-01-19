الكويت ترصد أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن نتائج فحوص مسحات PCR للمواطنتین من دولة الإقلاع «كانتا سلیمتین»، إلا أن فحص الـPCR الذي أجري في مطار الكویت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة «أثبت إصابتھما بالفیروس».

وأضاف السند: «تم تطبیق إجراءات العزل الصحي وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطیط الجیني ثبت إصابتھما بنمط التحور الجیني الأخیر للفیروس، وعلى ضوء نتیجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصحیة وإجراءات التقصي الوبائي كافة».

وبدأت الكويت في أواخر ديسمبر حملة تطعيم للوقاية من وباء «كورونا» باستخدام لقاح «فايزر-بيونتيك».