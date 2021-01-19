إندونيسيا تسجل زيادة يومية قياسية في وفيات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا، أن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في أعداد الوفيات بفيروس كورونا بلغت 308 وفيات اليوم الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى 26590 وفاة.

وأعلنت إندونيسيا أيضاً عن 10365 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليصل الإجمالي إلى 927380 إصابة.

وإندونيسيا بها أعلى عدد إصابات ووفيات ناجمة عن كورونا في جنوب شرق آسيا.