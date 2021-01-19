وزير الصحة البريطاني يخضع للعزل الذاتي

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يخضع للعزل الذاتي بعد تلقيه إشعاراً من تطبيق هيئة الخدمات الصحية، وذلك بعد يومين من مشاهدته مرتين في متنزهات لندن المزدحمة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن هانكوك القول، إنه سيخضع للعزل المنزلي حتى الأحد المقبل. ويذكر أن هانكوك أصيب بفيروس كورونا العام الماضي.

وكتب هانكوك تغريدة قال فيها «الليلة الماضية، تلقيت إشعاراً عبر تطبيق هيئة الخدمات الصحية يطالبني بعزل نفسي؛ لذلك سوف أبقى في المنزل، ولن أغادره حتى الأحد المقبل. جميعنا لدينا أدوار يجب أن نقوم بها للسيطرة على الفيروس».

أضاف «العزل الذاتي ربما يكون أهم جزء من إجراءات التباعد الجسدي؛ لأنني أعلم من التطبيق إنني خالطت شخصاً ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وبذلك نكسر سلاسل العدوى».

وتابع «لذلك يجب اتباع القواعد مثلما سوف أفعل. سوف أعمل من المنزل خلال الستة أيام المقبلة، ومن خلال اتباع القواعد التي وضعناها، سوف نتمكن جميعا من هزيمة الفيروس».

ويشار إلى أن التطبيق يطلق تنبيها عندما يرصد مخالطة الشخص لشخص آخر ثبتت إصابته بفيروس كورونا لاحقاً.

ولن يجري هانكوك اختبار فيروس كورونا، حيث إنه لا يعاني أعراضاً، على الرغم من أنه حتى إذا ثبتت سلبية إصابته بالفيروس، فمازال يتعين عليه عزل نفسه.



