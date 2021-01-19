سويسرا: إصابات كورونا 499 ألفاً و931 حالة



وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 499 ألفاً و931، اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8792 حالة. وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفاً و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.