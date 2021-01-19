روسيا تسجل 21734 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 21734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 3281 إصابة في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و612800.

وذكرت السلطات أنها سجلت 586 وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66623.