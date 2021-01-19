بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.44 مليون حالة

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 44ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 90 ألفا و31 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 8246 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.