ترامب يعتزم إصدار سلسلة من قرارات العفو في يومه الأخير بالبيت الأبيض

يمضي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء يومه الأخير في البيت الأبيض في ختام ولايته في الولايات المتحدة، وقد يغتنم اللحظات الأخيرة من رئاسته لإصدار سلسلة من قرارات العفو.

وأعلن ترامب الإثنين أن الحظر المفروض على المسافرين القادمين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا وغالبية الدول الأوروبية في سياق تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 سيرفع اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إجراء رفضه خلفه جو بايدن على الفور.

وقد يقوم الملياردير الجمهوري في الساعات المتبقية له باستخدام صلاحياته الرئاسية للعفو عن عدد من المحكومين قد يصل إلى مئة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وفي الأشهر الأخيرة، عفا ترامب عن معاونين له ومقربين منه، وبعضهم أدين في سياق التحقيق حول احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وفريق حملته الانتخابية عام 2016.

وقد تشمل قرارات العفو مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، ومغني الراب ليل واين الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري باعتباره صاحب سوابق، وطبيبا شهيرا من فلوريدا أدين بالاحتيال، ومستشاره السابق ستيفن بانون.

كما أن ترامب قد يعفو عن نفسه وأفراد من عائلته أو حتى بعض الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين اقتحم مئة من أنصاره مقر الكونجرس.



وباتت العاصمة الفدرالية منذ بضعة أيام أشبه بموقع محصن، واتخذت تدابير أمنية استثنائية لمناسبة احتفال التنصيب المقرر ظهر الأربعاء، إذ سيتم نشر حوالى 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف الشرطيين القادمين من كل أنحاء البلد لضمان أمن المراسم.



وأعلن وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر الإثنين أنه لم يتلق "أي معلومات حول تهديد من الداخل".



ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التوجه إلى واشنطن لحضور احتفال التنصيب بل متابعته عبر التلفزيون، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحدت اللجنة المكلفة تنظيم الاحتفال من عدد المدعوين ونصبت أكثر من 190 ألف علم على جادة "ناشونال مول" المؤدية إلى الكابيتول، تمثل الجمهور الغفير الذي يتوافد عادة لمشاهدة الرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية، والذي سيكون غائبا هذه السنة.

ولن يحضر دونالد ترامب مراسم التنصيب، بل سيغادر واشنطن باكرا الأربعاء إلى مارالاغو، مقر إقامته في ولاية فلوريدا، وسيكون أول رئيس يرفض حضور مراسم تنصيب خلفه منذ آندرو جونسون عام 1869.



