مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 55 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 157 ألفا و275 مصابا، والوفيات إلى 8638 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 498 شخصا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة.