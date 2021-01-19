كاليفورنيا أول ولاية أميركية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية مساء الاثنين أن كاليفورنيا وصلت إلى هذا الرقم بشكل سريع حيث كانت قد وصلت إلى حاجز المليوني إصابة في 24 ديسمبر.

وكانت الولاية قد سجلت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 25 يناير 2020، واستغرق الأمر 292 يوما لتسجيل أول مليون إصابة في 11 نوفمبر ، ثم 44 يوما لتسجل اكثر من مليوني إصابة.

وسجلت الولاية أكثر من 33 ألفا و600 وفاة نتيجة الإصابة بـ "كوفيد 19".