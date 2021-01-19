ترامب يرفع قيود السفر المفروضة عن أوروبا والبرازيل

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 يناير، شريطة أن يكون لديهم نتيجة سلبية أجريت في وقت قريب لاختبار "كوفيد 19".

وقال ترامب مساء الاثنين في بيان إن "الدخول غير المقيد" إلى الولايات المتحدة للأشخاص في منطقة شنجن وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل "لم يعد يضر بمصالح الولايات المتحدة".

وكانت القيود قد فرضت مطلع عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

واعتبارا من 26 يناير، سيُطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على سلبية اختبار كوفيد 19 أو وثائق تثبت التعافي من المرض.