تسارع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في أنحاء العالم

تسارعت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ووسعت العديد من الدول حملاتها لتوزيع اللقاح ضد مرض كوفيد-19.

وبحسب بيانات جمعتها وكالات أنباء، باشرت 60 دولة أو منطقة على الأقل عبر العالم تضم 61% من مجموع سكان العالم حملات التلقيح.

وباشرت البرازيل، إحدى الدول التي تسجل أعلى حصيلة وفيات جراء الوباء بلغت 210 آلاف وفاة، اليوم الاثنين حملة التطعيم قبل يومين من الموعد المحدد.

في روسيا حيث بدأ تطعيم المدرسين والعاملين الطبيين منذ ديسمبر، انطلقت اليوم الاثنين حملة تطعيم مكثفة على أمل وقف تفشي الوباء بدون الاضطرار إلى فرض إغلاق عام.

كما تتكثف حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا حيث يتواصل تفشي الوباء، ما دفع الحكومة إلى تقديم موعد بدء حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء البلاد إلى الساعة 18,00 ت غ.

وبعدما كان التطعيم يقتصر حتى الآن على مجموعات ذات أولوية منها المقيمون في دور المسنين وعناصر الفرق الطبية، توسعت عمليات التلقيح الاثنين إلى جميع الأشخاص ما فوق الـ75 من العمر.

وقررت المملكة المتحدة، التي تكافح نسخة متحورة للفيروس أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70% وفقا للسلطات الصحية، أن توسع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، في وقت يبدأ أيضا فرض حجر صحي على جميع الوافدين مع إلزامية إبرازهم اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية.

وفي الهند التي باشرت حملتها السبت بهدف تلقيح 300 مليون شخص بحلول يوليو، كثفت الحكومة الاثنين جهودها.

وفي انتظار أن تأتي عمليات التطعيم بنتائجها، تواصل الحكومات فرض قيود على حركة التنقل وتدابير التباعد الاجتماعي على مواطنيها.

فأعلنت النمسا الأحد تمديد إغلاقها الثالث الذي بدأ قبل عيد الميلاد، حتى 8 فبراير.

وفي سويسرا، أصبح العمل عن بعد إلزاميا الاثنين "حيث يكون ذلك ممكنا" من أجل "تجنب الموجة الثالثة". كما أغلقت المتاجر غير الأساسية أبوابها وحدد عدد الأشخاص في التجمعات بخمسة.

وحظرت إيطاليا السبت الرحلات الجوية الآتية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من الفيروس رصدت في هذا البلد، وستعيد إغلاق ثلاث مناطق اعتبارا من الاثنين يعتبر خطر العدوى فيها مرتفعا.