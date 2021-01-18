ألمانيا تدرس تشديد إجراءات الحظر لمنع انتشار «كورونا»

أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، اليوم، بأن الحكومة تتواصل مع مختصين بعلوم الأوبئة وباحثين ومختصين داخل ألمانيا وخارجها لمعرفة الإجراءات التي يمكن فرضها في المرحلة المقبلة في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه المشاورات قبل يوم من الاجتماع المقرر بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات للبت في الإجراءات لما بعد نهاية الشهر الحالي.

وقال زايبرت إن الحكومة ستتخذ القرارات التي من شأنها العمل على تخفيف حدة انتشار فيروس كورونا في البلاد.