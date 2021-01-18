اليمن: مقتل قيادي ميداني «حوثي» بمعارك في الحديدة

صنعاء (وكالات)

أفاد مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية، بمقتل قيادي ميداني «حوثي»، بمعارك في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن المصدر العسكري قوله: «إن المدعو أبو حرب، أحد أبرز قادة الميليشيات، لقي حتفه مع العشرات من عناصر الحوثيين خلال هجوم فاشل للميليشيات». وأكد المصدر أن القوات المشتركة أحبطت هذا الهجوم شمال مديرية حيس.

ويعتبر أبو حرب ثالث قيادي «حوثي» يلقى حتفه خلال الـ48 ساعة الماضية بالساحل الغربي، حسب ما أفاد المركز. وأشار المصدر إلى أن قائد كتيبة التدخل السريع للميليشيات المدعو أبو طه المرتضى والقيادي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين «الحوثي»، قتلا «بنيران القوات المشتركة في الدريهمي، جراء خروقات الميليشيات لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية».

وقُتل عشرات الانقلابيين «الحوثيين»، على مدار أسبوع من المعارك جنوب مدينة الحديدة، مع خرق «الحوثيين» لوقف إطلاق النار، حسبما أفادت، أمس، مصادر عسكرية وطبية. ولقي نحو نصف هؤلاء مصرعهم، يومي السبت والأحد، في مواجهات في مناطق متاخمة لجنوب مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر بمثابة شريان حياة لملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ سنوات.

والمعارك هذه هي الأعنف منذ التوصل إلى اتفاق في السويد في ديسمبر 2018 لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وقال مسؤول في القوات التابعة للحكومة الشرعية: «سقط عشرات القتلى من الانقلابيين خلال أسبوع واحد»، وهو ما أكّده مسؤول في صفوف «الحوثيين».

وذكر مسؤولان حكوميان آخران أن القوات الحكومية أحبطت عدة هجمات لـ«الحوثيين» السبت والأحد في حيس والدريهمي ومناطق أخرى «وتمكّنت من إجبارهم على التراجع» بعد سقوط 44 قتيلاً في صفوف المتمردين. كما أفادت منظمة أطباء بلا حدود على حسابها في «تويتر»، يوم السبت، بتصاعد حدة القتال «على امتداد خطوط المواجهة جنوب الحديدة»، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطة «للاستجابة لتدفق الجرحى».

وأفاد سكان في جنوب مدينة الحديدة، أمس، بتراجع حدة أصوات المعارك.