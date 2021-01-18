تشرد عشرات الآلاف جراء العواصف شمال سوريا

دمشق (وكالات)

تشرد عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق شمال سوريا، بعدما جرفت العواصف المطيرة خيامهم في شمال البلاد.

ووصف مدير أحد المخيمات في محافظة إدلب وضع المخيمات بأنه كارثي، بسبب العاصفة المطيرة، التي بدأت منذ يوم السبت، وجرفت عشرات الخيام في مخيمات أطمة وكفر عويد وباب الهوى وسرمده وبرشين ومخيمات أعزاز وعفرين في ريف إدلب. وأكد مدير المخيم، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن العاصفة المطيرة تسببت بتشريد أكثر من مئة ألف شخص.

ومن جانبها، ناشدت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وكذلك جامعة الدول العربية وجميع الجهات العاملة في الشأن الإنساني التدخل العاجل والسريع لإنقاذ النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا ومخيم الركبان ومخيمات لبنان في ظل المأساة التي يتعرض لها النازحون بعد تعرض معظم المخيمات لعاصفة مطيرة اجتاحت المنطقة، وأدت لسيول وتلف عدد كبير من الخيام وانتشار الأمراض والأوبئة بفعل البرد وانعدام مواد التدفئة.

وينتشر في مناطق شمال وغرب سوريا حوالي 1400 مخيم يعيش فيها حوالي مليون و300 نسمة، أغلبهم نازحون من مناطق إدلب وحماة وريف حلب وباقي المناطق السورية. وأكد فريق «منسقو استجابة سوريا» أن مخيمات بشمال غربي البلاد تعرضت لأضرار بالغة من جراء موجة الطقس السيئ بالمنطقة، مع غرق مئات الخيام، وسط مخاوف من عاصفة هوائية مرتقبة.

وقال المنسقون في بيان، أمس: «بلغ عدد الخيام المتضررة بشكل كلي 278 خيمة، و513 خيمة بشكل جزئي، وأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ8 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها في حصيلة أولية لحصر الأضرار، بينما تستمر محاولات الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء وانقطاع الطرقات المؤدية إليها».

وقال مدير منسقي استجابة سورية محمد حلاج: «إن حجم الأضرار أكبر من ذلك بكثير، إلا أن الفرق لم تستطع الوصول إلى جميع المخيمات بسبب الأحوال الجوية وتقطع الطرق».

وأوضح مدير أحد المخيمات في ريف إدلب، أن «أكثر من 100 خيمة تعرضت للانهيار، في مخيم لا تزيد عدد خيامه عن 400 خيمة». وأضاف مدير المخيم، أن الأمطار غمرت خيام عشرات العائلات، وأمضى المئات منهم ليلتهم تحت الأشجار وفي الخيام المجاورة، وقضى أغلب السكان الليلة في وضع التحصينات خوفاً من دخول مياه الأمطار إلى خيامهم. وتتوقع الأرصاد الجوية السورية استمرار هطول الأمطار، مع هبوب رياح عاصفة، تبلغ ذروتها بعد ظهر اليوم، على أن تعقبها كتلة هوائية باردة جداً تسجل درجات حرارة 6-4 تحت الصفر.