المغرب تدعو لوضع حد لانتهاكات «الحوثيين» ضد اليمنيين

عدن (وكالات)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي، ناصر بوريطة، أهمية وضع حد للانتهاكات التي تقوم بها مليشيات «الحوثي» ضد الشعب اليمني، وإصرارها على الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة خدمة لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة الشعب اليمني.

وجدد بوريطة موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية، ولكل ما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدة ترابه الوطني.

وجدد الوزير إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي، وقدم التعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

جاء ذلك، على هامش مباحثات بين وزير الخارجية المغربي، ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولا خلالها سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن مبارك موقف الجمهورية اليمنية الثابت ودعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الشقيقة حول قضية الصحراء المغربية، وجهودها للحفاظ على وحدة التراب المغربي، مقدراً نجاعة الحل المغربي في مقترح الحكم الذاتي، وبما يحقق تطلعات الشعب المغربي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والرخاء.

وثمن الوزير بن مبارك، إدانة المملكة المغربية للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن. وأوضح خطورة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية، بغية تعزيز الدور الإيراني المشبوه في المنطقة.