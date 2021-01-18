بولندا: مستشفيات تعلق التطعيم ضد كورونا لنقص اللقاح

ذكرت مستشفيات عدة في بولندا، اليوم الاثنين، أنها اضطرت لتعليق إعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بسبب عدم تسلمها الكميات المقررة من اللقاح.

كانت المستشفيات في مدن كراكوف وليسنو وبلوك من بين المستشفيات التي أعلنت تعليق حملة التطعيم ضد الفيروس.

وأوضح ميتشال دفورجيك، وهو مسؤول حكومي مختص بالإشراف على برنامج اللقاحات في بولندا، أن من 360 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" كان من المقرر وصولها إلى بولندا اليوم الاثنين. لكن الشركة المنتجة لم تسلم سوى 176 ألف جرعة فقط.

وقال دفورجيك إنه حتى الآن تلقى أكثر من 475 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح في بولندا.

كانت بولندا بدأت، على غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس نهاية شهر ديسمبر الماضي باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

كانت العديد من الدول الأوروبية أعربت، الجمعة، عن قلقها من تأخر الشركتين في تسليم مزيد من جرعات لقاحهما المضاد للفيروس.

وقالت وزارة الصحة الألمانية إن الشركتين ستتأخران في تسليم لقاح كوفيد-19 إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة، بسبب أشغال في مصنع الشركة الأميركية في بلجيكا.

وذكرت السلطات النرويجية أن "فايزر" أبلغتها، الجمعة، بخفض تسليم اللقاحات المضادة للفيروس إلى النروج وأوروبا من أجل تحسين طاقاته الإنتاجية.