ألمانيا: أكثر من 6 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم «كورونا»

أفادت البيانات الصادرة من معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الاثنين بأن ما لا يقل عن 6581 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع على بدء حملة التطعيم.

واستند المعهد في بياناته إلى التسجيلات الورادة من الولايات حتى الحادية عشرة من صباح اليوم.

وحسب هذه البيانات، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى نحو 1ر1 مليون شخص حتى الآن.

وفيما يتعلق بالجرعة الأولى، فقد وصل أعلى معدل لأخذ التطعيم في ولايتي مكلنبورج-فوربومرن وشلزفيج-هولشتاين بـ 3ر2% لكل ولاية، وفي المقابل تم تسجيل أدنى معدل لهذه الجرعة في ولاية بادن-فورتمبرج بـ1%.

ونظرا لأن الكمية المتاحة من اللقاح لا تزال محدودة فإنه يتم إعطاء الأولوية في أخذ التطعيم لنزلاء دور الرعاية والشرائح المهنية مثل الأطباء وأطقم التمريض.