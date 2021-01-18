الجزائر تسجل 259 إصابة جديدة بكورونا



أعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، عن رصد 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة، بزيادة 37 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات 104092.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن تسجيل 4 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2840.

وأبرز فورار، تعافي 193 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 70 ألفا و807.