الملك عبدالله والسيسي يدعوان إلى حل أزمات المنطقة

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مباحثات في العاصمة الأردنية عمّان، أكدا خلالها تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأكد الملك عبدالله الثاني "موقف الأردن الواضح والثابت حيال القضية الفلسطينية والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية.

وأشاد العاهل الأردني، خلال المباحثات بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما رحب جلالة الملك بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت أخيراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال موقع "بوابة الأهرام" المصري إن المحادثات تناولت "استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".