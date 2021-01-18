إغلاق مجمع الكونجرس الأميركي بسبب حريق

قالت الشرطة المكلفة بحراسة مجمع الكونجرس الأميركي إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول مؤقتا، اليوم الاثنين، بعد تحذيرات متكررة إثر اندلاع حريق قريب.

وقال جهاز الخدمة السرية على تويتر «لا تهديد على الجماهير».

وذكرت شرطة الكابيتول، في بيان، أنه تم نصح أعضاء الكونجرس وموظفيه بالتزام أماكنهم، بينما يجري تحري الأمر.

وقال شاهد من رويترز إنه تم إدخال كل المشاركين في التدريب على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ممن كانوا خارج الكابيتول إلى داخل المبنى. ومن المقرر تنصيب بايدن بعد غد الأربعاء 20 يناير.

وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن فرقها أخمدت حريقا في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول.

وتابعت «لا إصابات... هذا يرجع لدخان رآه كثيرون».

كان أنصار الرئيس دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري لمنع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من التصديق على فوز بايدن.

وقد عبأت السلطات الأميركية آلاف الجنود لتأمين حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس في ظل تقارير عن احتمال تنظيم مظاهرات في واشنطن خلال مراسم التنصيب.