منظمة الصحة تتوقع تجاوز وفيات كورونا في العالم 100 ألف أسبوعياً



قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض «كوفيد-19» على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفاً الأسبوع الماضي.

وقال في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأميركتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة. وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات، لكن على مستويات مرتفعة.

وأضاف«حالياً الوضع الوبائي متحرك ومتباين، وزادت السلالات الجديدة من تعقيده».