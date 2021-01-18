إسرائيل تضع شروطاً جديدة لدخول أراضيها بسبب «كورونا»

أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو تعليمات لوزراء الحكومة بالاستعداد لفرض قيود صارمة على حركة المرور بين إسرائيل والدول الأخرى، ابتداء من الساعة 5 مساء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية تقديم توصيات إلى الحكومة من أجل إغلاق مطار بن غوريون في اللد، وذلك ضمن المساعي للحد من انتشار الفيروس، ومنع دخول وتفشي السلالات الجديدة.

ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية لن يتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الخارج على الإطلاق إلا في حالات استثنائية، وسيتم تمديد فترة العزل في الفنادق إلى العائدين من دول أخرى.

كما لن يتمكن أي شخص من دخول إسرائيل دون تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكورونا الذي يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من الرحلة.

وتأتي هذه القرارات التي اتخذت الليلة الماضية خلال نقاش طارئ عقده نتنياهو من أجل منع سلالات كورونا الجديدة دخول البلاد، وشارك بالاجتماع وزير الصحة ووزيرة المواصلات والمستشار القضائي للحكومة ومدير عام وزارة الصحة ورئيس مجلس الأمن القومي.



