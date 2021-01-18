فلسطين ترصد 524 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع استمرار فرض إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.

فقد أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي، أن قطاع غزة سجل 237 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 171757.