روسيا تسجل 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و471 وفاة

سجلت روسيا اليوم الاثنين 22857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 3679 في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و591066 في رابع أكبر حصيلة في العالم.

وذكرت السلطات أنها سجلت 471 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66037.