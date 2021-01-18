ألمانيا تسجل 7141 إصابة جديدة بكورونا و214 وفاة

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 7141 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و40659.

وكشف إحصاء المعهد عن رصد 214 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 46633.