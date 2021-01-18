إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 94.8 مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 94 مليونا و786 ألفا و649 حالة حتى الساعة 1953 بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف رسمياً باسم مرض كوفيد19-، إلى وفاة مليونين و26 ألفا و793 شخصا.