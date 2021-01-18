البرازيل ترصد أكثر من 33 ألف إصابة بكورونا و551 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 33040 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و551 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك للمرة الأولى في ستة أيام تقل فيه الوفيات عن حاجز الألف.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف وفقاً لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ انتشار للوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.