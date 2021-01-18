مصر تسجل 890 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 702 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 شخصا حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 156397 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8583 حالة وفاة.