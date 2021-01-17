مصدر بجنوب السودان لـ«الاتحاد»: جولة جديدة من المفاوضات لتوسيع «اتفاق جوبا»

سمر إبراهيم (جوبا)

أكد مصدر مطلع في جنوب السودان الاستعداد لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع عبدالعزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، نهاية الأسبوع المقبل، في جوبا، بهدف توسيع «اتفاق جوبا» للسلام.

وأوضح المصدر أنه بمجرد عودة وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إلى «جوبا» من «الخرطوم» ستبدأ جولة المفاوضات مع «الحلو».

ووصل وفد الوساطة الجنوبية إلى السودان، الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية لبحث ترتيبات تنفيذ اتفاق «سلام جوبا» والذي تم توقيعه في 3 أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر أن الوفد الحكومي المفاوض السوداني جاهز للجولة الجديدة، مرجحاً أن يتم تغير بعض الشخصيات في الوفد المفاوض إذا تم إقرار التشكيل الوزاري الجديد بالسودان، لاسيما أنه كان يُشارك فيه وزراء «الحكم الاتحادي، العدل، المالية»، ووزير الدفاع أيضاً عند وصول مراحل التفاوض لملف الترتيبات الأمنية.

وأكد المصدر أن الحكومة السودانية أكدت لـ«الوساطة» استعدادها للتفاوض مع رئيس «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، الذي يوجد الوفد الممُثل له في «جوبا» برئاسة نائبه، منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك عقب ضغوط دولية وإقليمية لانضمامه إلى اتفاق السلام بهدف تحقيق اتفاق سلام شامل يضم جميع الحركات المسلحة.