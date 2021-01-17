بيروت: اتفاق لشراء مليوني جرعة لقاح من «فايزر- بيونتيك»

بيروت (رويترز)

وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اتفاقاً نهائياً، أمس، لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا، في ما تشهد البلاد ارتفاعاً حاداً في الإصابات.

وقالت الوزارة في بيان: «إن من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتباراً من فبراير».

وأضاف البيان: «إن الوزارة تتعاون أيضاً مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة من لقاحي أسترا زينيكا وسينوفارم».

ويخضع لبنان لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع ينتهي أول فبراير، وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير، بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع في الإصابات.