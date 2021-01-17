آلاف المتظاهرين في باريس ضد قانون «الأمن الشامل»

باريس (أ ف ب)

تظاهر معارضون لمشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي ينص خصوصاً على منع نشر صور مسيئة لعناصر الشرطة أثناء تأديتهم عملهم، مجدداً في مدن فرنسية عدة.

وفي العاصمة باريس، نزل الآلاف إلى الشارع تحت المطر، وتوجهوا نحو ساحة «الباستيل» خلف لافتة تطالب بسحب هذا النص، مرددين عبارات «الشرطة في كل مكان والعدالة غائبة»، و«حال طوارئ، لن تمنعونا من التظاهر».

وتدخلت قوات الأمن لمنع إقامة حفل غير مصرح به في مكان قريب من موقع التظاهرة، وفق شرطة باريس.

وفي مدن عدة، قرر مناصرون لإجراء الحفلات من حملة «فري بارتيز» الانضمام إلى التظاهرات، للتنديد بـ«القمع غير المتكافئ» الذي جرى بعد حفل أقيم في ليورون في بروتاني، وضم 2400 شخص ليلة عيد رأس السنة. وفي نانت، رفع كثر لافتات كتب عليها: «جميعنا منظمو حفلات».

وبحسب الشرطة، بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التحرّك في كل أنحاء فرنسا 34 ألفاً، لكن بحسب المنظّمين تخطى عدد المشاركين مئتي ألف شخص، وفق الاتحاد الوطني للصحافيين.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان «توقيف 75 شخصاً، بينهم 24 في باريس» و«جرح 12 من عناصر الشرطة والدرك».

وعلق الوزير قائلاً: «إن عناصر الشرطة والدرك كانوا مرّة جديدة في الموعد، لاحتواء التظاهرات، وتوقيف الذين أتوا للقيام بأعمال شغب».

وفي باريس، أحصت الشرطة 6500 متظاهر، فيما أعلن المنظّمون أن عدد المتظاهرين بلغ 15 ألفاً.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس في مشروع القانون الذي أقره البرلمان.