مقتل قاضيتين بالمحكمة العليا الأفغانية في كابول

كابول (أ ف ب)

قُتلت قاضيتان تعملان في المحكمة العليا الأفغانية بالرصاص في كابول، أمس، في أحدث عملية في سلسلة اغتيالات تطال شخصيات في المجتمع المدني منذ أشهر.

وأفاد المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم: «للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم، وجرح سائقهما». ولم تتبن أي جهة الاعتداء، لكن الرئيس أشرف غني اتهم حركة «طالبان». وقال قويم: «إن مسلحين هاجموا سيارتهما»، مضيفاً: «إن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا». وأوضح أن «أكثر من مئتي قاضية يعملن في المحكمة العليا».

وكان هجوم استهدف المحكمة العليا في فبراير 2017 أدى إلى سقوط عشرين قتيلاً على الأقل و41 جريحاً، في تفجير انتحاري وسط حشد من الموظفين.

واتهم أشرف غني حركة «طالبان» بشن «حرب غير مشروعة». وقال في بيان، أصدره القصر الرئاسي: «إن الحكومة ما تزال ترغب في التأكيد لطالبان على أن العنف والإرهاب والوحشية والجرائم، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في البلاد».

وأضاف الرئيس الأفغاني أنه لإظهار رغبتها في إحلال السلام في أفغانستان، يتعين على طالبان «الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار».

ودانت السفيرة البريطانية في أفغانستان أليسون بليك الهجوم، مؤكدة أنه «يثير الاشمئزاز». وكتبت على «تويتر»: «ندين هذا الهجوم وجميع الهجمات الأخرى على المدنيين وندعو إلى تحقيق فوري لتحديد المسؤولين».