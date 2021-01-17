الاتحاد الأوروبي يرفض اعتقال نافالني ويطالب بالإفراج «الفوري» عنه

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء الأحد في تغريدة، أن اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني بعيد عودته إلى موسكو هو أمر «مرفوض»، داعياً إلى «الإفراج الفوري» عنه.

واعتقلت سلطات السجون الروسية نافالني ما أن وصل إلى موسكو آتياً من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.