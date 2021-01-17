إيطاليا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و377 وفاة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد 377 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و12415 حالة إصابة جديدة.

وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16310 إصابات.

وسجلت إيطاليا إجمالاً 82177 وفاة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس و2.38 مليون حالة إصابة منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير شباط الماضي.