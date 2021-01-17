الشرطة الروسية تعتقل نافالني فور عودته إلى موسكو

أكد شاهد أن الشرطة الروسية اعتقلت المعارض أليكسي نافالني عند منطقة فحص الجوازات في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا للمرة الأولى منذ تسممه الصيف الماضي.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن سلطة السجون الروسية أكدت قيام الضباط باحتجاز نافالني المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين.

ووصل المعارض الروسي اليكسي نافالني إلى موسكو مساء الأحد بعدما تم في اللحظة الأخيرة تحويل مسار الطائرة التي أقلته من برلين إلى مطار آخر في موازاة توقيف غالبية حلفائه.

وبعدما كان مقرراً أن تهبط في مطار فنوكوفو في موسكو، حطت الطائرة التي تقل نافالني في مطار شيريميتييفو في الساعة 20,12 (17,12 ت غ) بعد نحو ثلاث ساعات من إقلاعها من برلين.



