الجزائر تسجل 222 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن رصد 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 8 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات 103833. وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن تسجيل 5 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2836.

وأبرز فورار، تعافي 181 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 70 ألفاً و614 وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد فورار، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية أن بلاده ستستلم 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك في» قبل نهاية شهر يناير الحالي، تمهيداً لإطلاق حملة تطعيم عبر 8 آلاف مركز صحي موزعة على كامل التراب الجزائري.