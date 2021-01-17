النمسا تمدد الإغلاق الثالث في مواجهة «كورونا»

أعلنت النمسا، اليوم الأحد، أنها ستمدد الإغلاق الثالث الذي فرضته في مواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا ويتوسع انتشارها حالياً، حتى 8 فبراير على الأقل فيما يتزايد الاستياء في البلاد من القيود.

وقال المستشار المحافظ سيباستيان كورتز «هدفنا هو إعادة فتح المتاجر واستئناف الخدمات والمتاحف في 8 فبراير» بدلاً من 25 يناير كما كان مقرراً أساساً.

وأضاف أمام الصحافيين «بالنسبة إلى المدارس، هذا يعني عودة إلى الصفوف عبر مجموعات صغيرة» اعتباراً من ذلك التاريخ.

وكانت الدولة الواقعة في وسط أوروبا قررت فرض إغلاق للمرة الثالثة بعد الميلاد وأعلنت الحكومة سابقاً عن عودة الطلاب إلى المدارس قبل نهاية يناير.

لكنها لا تزال تسجل حوالي 150 إصابة يومياً لكل مئة ألف نسمة. وحددت هدفاً بخفض هذا الرقم إلى 50 «بهدف تجنب ارتفاع كبير للإصابات كما حصل في أيرلندا وبريطانيا» وتجنب وصول العناية المركزة إلى أقصى طاقاتها.

من جانب آخر، قررت النمسا فرض مسافة مترين في إطار التباعد الاجتماعي بين كل شخصين في الأماكن العامة، بدلاً من متر حالياً، اعتباراً من 25 يناير.

وسيصبح وضع كمامات «اف اف بي 2»، وثمنها أغلى من الكمامة العادية، إلزامياً في المتاجر ووسائل النقل العام.

لا تعتزم الحكومة إعادة فتح المطاعم والفنادق وقاعات الرياضة أو المسارح ودور السينما المغلقة منذ 3 نوفمبر قبل مطلع مارس على أقرب تقدير.

وتعتزم تمديد الإعانات الطارئة السارية حالياً لتعويض الشركات وستوفر مساعدات جديدة.



