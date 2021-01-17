البرازيل تبحث استخدام لقاحين ضد «كورونا»

تعقد الوكالة البرازيلية للمراقبة الصحية، اليوم الأحد، اجتماعاً في برازيليا لتقرر ما إذا كانت ستجيز استخدام لقاحين ضد كوفيد-19 البريطاني «أسترازينيكا» المصنوع في الهند والصيني «كورونافاك» وهما مطوران بالتعاون مع البرازيل.

وبدأ الاجتماع في الساعة 13,00 ت غ على أن يستمر خمس ساعات على خلفية اختبار قوة بين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وحاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا للإشراف على حملة التلقيح بعد أن تسبب الوباء بوفاة 210 آلاف شخص في البلاد التي تعد 212 مليون نسمة.

واللقاح الصيني مطور بالشراكة مع معهد بوتنتان في ساو باولو ولقاح أسترازينيكا-أكسفورد ينتجه مختبر سيروم في بومباي بالشراكة مع مؤسسة فيوكروز من وزارة الصحة البرازيلية.

وستة ملايين جرعة من لقاح كورونافاك متوافرة في ساو باولو بانتظار ترخيص لإطلاق حملة التطعيم في هذه الولاية، في تحد لتعليمات وزارة الصحة الراغبة في استخدامها بالتزامن في كافة الولايات البرازيلية.

واضطر بولسونارو الجمعة إلى إعلان تأخير جديد «ليوم أو يومين» لوصول الطائرة التي ستنقل من الهند مليوني جرعة لقاح إلى البرازيل التي تشهد موجة ثانية قوية من فيروس كورونا.

وكان يفترض أن تقلع طائرة ايرباص ايه-330 مجهزة بحاويات خاصة لحفظ اللقاح في درجات حرارة مناسبة، الخميس ثم الجمعة.

وفي ماناوس عاصمة منطقة الأمازون بلغت وحدات العناية المركزة قدرتها الاستيعابية القصوى منذ أسبوعين وينتظر 400 مصاب بكوفيد-19 توافر أسرة لدخول المستشفى. وثمة نقص في الأوكسجين والقفازات ومستلزمات حماية أخرى.

ويرجح علماء أن يكون الوضع الوبائي قد تفاقم بسبب وجود متحور جديد من فيروس كورونا المستجد في المنطقة يمكن أن يكون أسرع انتشاراً من ذلك الذي رُصد في المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا.



