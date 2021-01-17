بريطانيا ستستخدم نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة «كورونا»

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الحكومة «ستأخذ في الاعتبار الاحتمالات كافة» لفرض القواعد الخاصة باحتواء فيروس كورونا «كوفيد - 19» على المسافرين، مؤكداً أنها لن تستبعد إعداد فنادق للحجر الصحي واستخدام أجهزة تعقب تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح راب أنه يجب أنه يتعين على الأشخاص أن يدركوا أن هناك الآن «مخاطر عالية»؛ لأن يتم احتجازهم إذا لم يلتزموا بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام المطلوب بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى أن الضغوط الصارمة المفروضة على السفر هي نهج «احترازي» لمنع أي سلالات متحورة من الفيروس قد تتسبب في خروج برنامج التطعيم الشامل عن مساره، حيث يهدف البرنامج إلى إعطاء جرعات اللقاح لجميع البالغين بحلول سبتمبر.

واعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، ستغلق المملكة المتحدة ممرات السفر الخاصة بها مع دول العالم، مما يعني أن جميع الزوار يجب أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا في غضون 72 ساعة من السفر لدخول بريطانيا.

وأعلن راب، اليوم الأحد، أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا ستقوم بتكثيف الفحوص للتأكد من أن الأشخاص يعزلون أنفسهم في منازلهم بعد السفر.



