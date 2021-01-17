سلطنة عُمان تقرر إغلاق المنافذ البرية لمواجهة «كورونا»

قررت سلطنة عُمان إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءاً من الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية / العمانية / عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد19/ في بيان لها أن قرار الإغلاق جاء بعد أن اطلعت اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس كورونا «كوفيدـ 19» وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الفيروس عموماً والسلالة الجديدة منه على وجه الخصوص.

وقالت الوكالة إن اللجنة لاحظت تهاون من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين بالسلطنة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة خصوصاً عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وغيرها وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس في أوساط المجتمع.

وأكدت اللجنة العليا أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم.



